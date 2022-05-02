Фінляндія має намір зміцнити огорожі на кордоні з РФ. Готується до "гібридних атак"
Фінляндія має намір звести більш ефективні прикордонні загородження на державному кордоні з Росією. Йдеться, зокрема, про критичні ділянки східного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на mtvuutiset.fi.
Зазначається, що нині кордон між Фінляндією і РФ огороджена тільки "тонким і іржавим парканом з колючого дроту".
За словами командира прикордонної служби Північної Карелії полковника Марко Турунена, зараз проходить попередній аналіз таких прикордонних загороджень. Він уточнив, що зміцнення в першу чергу заплановані для зон підвищеного ризику і критичних зон - прикордонних переходів і територій, до них прилеглих.
Загальна протяжність кордону між Фінляндією і РФ становить 1343 кілометрів.
Турунен не прокоментував, скільки має бути побудовано прикордонного паркану на кордоні або яка довжина критичних ділянок.
У міністерстві внутрішніх справ Фінляндії розповідають, що підготовка до зведення прикордонних загороджень є частиною оперативної готовності країни.
Раніше фінські законодавці наполягали на необхідності готуватися до можливого масового скупчення біля кордону з РФ "біженців" і мігрантів, яких Москва направлятиме до Фінляндії в дусі гібридної атаки, за аналогією з інспірованою Мінськом ситуацією на білорусько-польському кордоні восени-взимку минулого року.
Нагадаємо, в грудні 2021-го мігранти в тимчасовому притулку на складах логістичного центру в Білорусі влаштували акцію протесту. Вони не хочуть повертатися додому, але чекають можливості потрапити на територію ЄС.
Раніше повідомлялося про те, що президент Фінляндії Саулі Нііністе розповів про безпеку країни до вступу в НАТО.
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