Фінляндія має намір зміцнити огорожі на кордоні з РФ. Готується до "гібридних атак"

Фінляндія має намір звести більш ефективні прикордонні загородження на державному кордоні з Росією. Йдеться, зокрема, про критичні ділянки східного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на mtvuutiset.fi .

Зазначається, що нині кордон між Фінляндією і РФ огороджена тільки "тонким і іржавим парканом з колючого дроту".

За словами командира прикордонної служби Північної Карелії полковника Марко Турунена, зараз проходить попередній аналіз таких прикордонних загороджень. Він уточнив, що зміцнення в першу чергу заплановані для зон підвищеного ризику і критичних зон - прикордонних переходів і територій, до них прилеглих.

Загальна протяжність кордону між Фінляндією і РФ становить 1343 кілометрів.

Турунен не прокоментував, скільки має бути побудовано прикордонного паркану на кордоні або яка довжина критичних ділянок.

У міністерстві внутрішніх справ Фінляндії розповідають, що підготовка до зведення прикордонних загороджень є частиною оперативної готовності країни.

Раніше фінські законодавці наполягали на необхідності готуватися до можливого масового скупчення біля кордону з РФ "біженців" і мігрантів, яких Москва направлятиме до Фінляндії в дусі гібридної атаки, за аналогією з інспірованою Мінськом ситуацією на білорусько-польському кордоні восени-взимку минулого року.