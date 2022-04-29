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Німеччині потрібно бути готовою до раптового припинення поставок газу з РФ, - Шольц

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П'ятниця 29 квітня 2022 03:34
Німеччині потрібно бути готовою до раптового припинення поставок газу з РФ, - Шольц Олаф Шольц (Фото: ocdn.eu)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна повинна готуватися до одностороннього припинення постачання газу з боку Росії. Німеччина вже сьогодні готується до такої можливості, тому що ніхто не може припустити, як поводитиметься Володимир Путін надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"До цього потрібно бути готовим. Ми вже були перед початком війни та знаємо, що повинні робити", - заявив Шольц. Канцлер Німеччини прокоментував можливе відключення країни від постачання російського газу в ході візиту до Японії.

Шольц також припустив, що західні санкції не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню, засноване на територіальних придбаннях. На його думку, тільки повне виведення військ Російської Федерації з України може зробити можливим зняття санкцій.

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