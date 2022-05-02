ЗСУ відкинули російську армію від Харкова на 25 кілометрів, - журналіст
Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Збройні Сили України провели контрнаступ на ряді напрямків, що дозволило відкинути російську армію на 25 кілометрів від Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Детча.
"Вони сподівалися отримати Харків і утримати його, щоб просунутися на Донбас, але були змушені далі відступити", - підкреслив неназваний високопоставлений представник Міністерства оборони США.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу Харків тричі обстріляли з артилерії і РСЗВ. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту.
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