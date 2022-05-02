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ЗСУ відкинули російську армію від Харкова на 25 кілометрів, - журналіст

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Харків, Понеділок 02 травня 2022 23:32
ЗСУ відкинули російську армію від Харкова на 25 кілометрів, - журналіст Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Збройні Сили України провели контрнаступ на ряді напрямків, що дозволило відкинути російську армію на 25 кілометрів від Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Детча.

"Вони сподівалися отримати Харків і утримати його, щоб просунутися на Донбас, але були змушені далі відступити", - підкреслив неназваний високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу Харків тричі обстріляли з артилерії і РСЗВ. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Збройні сили України Харків
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