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З'явилися супутникові знімки заводу "Азовсталь" в Маріуполі, зруйнованого військами РФ

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Маріуполь, Неділя 01 травня 2022 01:31
З'явилися супутникові знімки заводу "Азовсталь" в Маріуполі, зруйнованого військами РФ Фото: завод "Азовсталь" в Маріуполі після російських обстрілів (Maxar / twitter.com/trbrtc)
Автор: Володимир Костирін

Завод" Азовсталь", який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter аккаунт журналіста New York Times Крістіана Тріберта.

На оприлюднених кадрах видно, що приміщення і конструкції сталеливарного заводу перетворився в результаті ворожих атак практично на руїни. На дахах зяють дірки - сліди влучань снарядів. Багато будівель і комплексів практично випалені після бомбардувань і артилерійських ударів.

"На першому зображенні показаний загальний вигляд заводу, на другому зображенні трохи більший план, а на третьому зображенні найближчий вид на частину ділянки", - пояснює журналіст представлені фото.

Руйнування на заводі "Азовсталь" в Маріуполі в результаті російських обстрілів - знімки з супутника від Maxar Technologies (фото: twitter.com/trbrtc)

Раніше повідомлялося, що 30 квітня з "Азовсталі" вдалося провести евакуацію 20 цивільних - жінок і дітей.

Нагадаємо, що після російських бомбардувань польового госпіталю на заводі "Азовсталь" 28 квітня кількість поранених зросла до 600 людей. Так, госпіталь на заводі "Азовсталь", де знаходяться військові і мирні громадяни, був зруйнований в результаті 50 авіаударів і скидання фосфорних бомб по Маріуполю.

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