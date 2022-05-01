З'явилися супутникові знімки заводу "Азовсталь" в Маріуполі, зруйнованого військами РФ
Завод" Азовсталь", який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter аккаунт журналіста New York Times Крістіана Тріберта.
На оприлюднених кадрах видно, що приміщення і конструкції сталеливарного заводу перетворився в результаті ворожих атак практично на руїни. На дахах зяють дірки - сліди влучань снарядів. Багато будівель і комплексів практично випалені після бомбардувань і артилерійських ударів.
"На першому зображенні показаний загальний вигляд заводу, на другому зображенні трохи більший план, а на третьому зображенні найближчий вид на частину ділянки", - пояснює журналіст представлені фото.
Руйнування на заводі "Азовсталь" в Маріуполі в результаті російських обстрілів - знімки з супутника від Maxar Technologies (фото: twitter.com/trbrtc)
Раніше повідомлялося, що 30 квітня з "Азовсталі" вдалося провести евакуацію 20 цивільних - жінок і дітей.
Нагадаємо, що після російських бомбардувань польового госпіталю на заводі "Азовсталь" 28 квітня кількість поранених зросла до 600 людей. Так, госпіталь на заводі "Азовсталь", де знаходяться військові і мирні громадяни, був зруйнований в результаті 50 авіаударів і скидання фосфорних бомб по Маріуполю.
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