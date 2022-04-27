Близько 22 400 військових і майже 940 танків: Генштаб назвав втрати Росії

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила вже близько 22 400 військовослужбовців убитими. Число знищених українськими силами танків наближається до 940.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна буде ще більше посилюватися за рахунок поставок західних озброєнь.

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