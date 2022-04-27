Близько 22 400 військових і майже 940 танків: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: Росія несе важкі втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила вже близько 22 400 військовослужбовців убитими. Число знищених українськими силами танків наближається до 940.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 22400
- Танки - 939
- Бойові броньовані машини - 2342
- Артилерійські системи - 421
- РСЗВ - 149
- Засоби ППО - 71
- Літаки - 185
- Вертольоти - 155
- Автомобільна техніка - 1666
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207
- Спеціальна техніка - 31
- Пускові установки ОТРК - 4
"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна буде ще більше посилюватися за рахунок поставок західних озброєнь.
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