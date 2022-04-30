Перші вироки щодо військових злочинів Росії будуть через 1-2 роки, - Малюська

Для запуску механізму кримінального переслідування Росії і винесення перших вироків потрібно не менше 1-2 років. При цьому в української сторони вже достатньо доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

За його словами виносити вироки російським військовим і керівництву РФ можуть як українські, там і міжнародні суди. У першому випадку інструментом розшуку злочинців буде Інтерпол, у другому - вироки Міжнародного кримінального суду дозволять не враховувати навіть дипломатичний захист, якщо підсудний потрапить на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС.

"Повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки займуть як мінімум рік-півтора-два. Тому що завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів, як правило, це шість-вісім років і далі", - додав Малюська.