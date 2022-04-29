Норвегія закрила порти для російських суден, кордони - для вантажівок
Норвегія закриває свої кордони і порти для російських вантажівок і суден. Країна приєдналася до санкцій, введених Європейським союзом після вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Водночас російські рибальські судна, які часто вивантажують свій улов в портах на півночі Норвегії, отримають звільнення від санкцій.
Прикордонна станція Стурскуг на кордоні між Норвегією і Росією буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих в список санкцій ЄС.
Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що норвезький Арктичний архіпелаг Шпіцберген, який діє відповідно до договору 1920-х років, що дозволяє розширений доступ, також буде звільнений від санкцій.
Раніше у квітні ЄС заборонив судам під російським прапором заходити в порти блоку з 27 країн, за деякими винятками, оскільки він прийняв нові широкомасштабні санкції проти Росії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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