Евакуйовані з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що колона цивільних осіб, евакуйованих з металургійного заводу "Азовсталь" в обложеному Маріуполі, прибула в Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"До колони автобусів і машин швидкої допомоги у супроводі команд МКЧХ і ООН приєдналися сім'ї та окремі люди на приватних автомобілях. Понад 100 осіб, включаючи поранених, дісталися Запоріжжя. Інші люди з заводу вирушили в інші місця; МКЧХ не організовував і не супроводжував ці переміщення цивільних осіб", - йдеться в заяві МКЧХ.

Раніше мер Маріуполя заявив, що щонайменше 200 цивільних осіб залишаються в пастці на сталеливарному заводі разом з бойовиками, і що в цілому в Маріуполі залишаються 100 тисяч цивільних осіб.

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що в Запоріжжі прибула колона з 106 людьми, евакуйованими з заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Верещук додала, що припинення вогню навколо Азовсталі було недостатньо тривалим, щоб вивести всіх цивільних осіб, "тому ще сотні жінок, дітей і літніх людей знаходяться під завалами".

За її словами, на заводі також знаходяться 40 важкопоранених солдатів, яким терміново потрібна медична допомога.

За її словами, з 150 осіб, які змогли покинути зруйнований комплекс, 106 були відправлені в Запоріжжя.