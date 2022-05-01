Спікер Палати представників США приїхала до Києва і зустрілася з Зеленським

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приїхала з візитом до Києва. Вона вже зустрілася з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Сполучені Штати - лідер потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякую, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", - зазначив на зустрічі Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про введення ленд-лізу для України, який спрямований на прискорення військових поставок для відбиття вторгнення Росії.

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