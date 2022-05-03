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Окупанти обстріляли завод у Авдіївці: загинуло 10 людей

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Авдіївка, Вівторок 03 травня 2022 18:36
Окупанти обстріляли завод у Авдіївці: загинуло 10 людей Російські військові (korespondent)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Внаслідок цього загинуло 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Також ще 15 людей внаслідок обстрілу отримали поранення.

"Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА повідомляє, що окупанти точно знали, куди цілили. Зокрема, робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

Раніше ми повідомляли, що окупанти з ранку обстрілюють міста Донецької області. Внаслідок цього загинуло 9 людей.

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