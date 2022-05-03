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У Львові після вибухів проблеми з електропостачанням

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Львів, Вівторок 03 травня 2022 20:50
У Львові після вибухів проблеми з електропостачанням Фото: у Львові чули потужні вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Після потужних вибухів у Львові спостерігаються проблеми з електропостачанням. Наразі невідомо, чи є це наслідком ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

"В частині міста перебої з електропостачанням", - повідомив він.

Крім того, за словами кореспондента РБК-Україна, у Львові спостерігаються перебої з мобільним зв'язком. Світло зникло у декількох районах міста.

Також, як повідомляє кореспондент РБК-Україна, після вибухів зникло телевізійне мовлення.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Львові пролунали чотири потужні вибухи.

Після цього стало відомо, що по Львівській області завдали ракетних ударів, але куди саме влучили, невідомо.

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