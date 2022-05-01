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Наступний етап - вивезти усіх: Арахамія про евакуацію з "Азовсталі"

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Неділя 01 травня 2022 18:23
Наступний етап - вивезти усіх: Арахамія про евакуацію з "Азовсталі" Фото: голова української переговорної делегації Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації з "Азовсталі". За словами голови української переговорної делегації Давида Арахамії, Україна має на меті врятувати усіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови української переговорної делегації Давида Арахамії.

"Наступний етап операції - це вивезти всіх інших. Там багато людей лишається, у них багато проблем. Це було перше припинення вогню на "Азовсталі", вже дві доби. Сподіваємося, що будемо далі працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливою евакуацію всіх, хто перебуває на "Азовсталі"", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський підтвердив евакуацію з "Азовсталі" 100 осіб, яких вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію.

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