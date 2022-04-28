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Дефіцит чіпів обмежує можливості США постачати зброю Україні, - WSJ

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США, Четвер 28 квітня 2022 04:27
Дефіцит чіпів обмежує можливості США постачати зброю Україні, - WSJ Фото: військові стріляють з Javelin (popularmechanics.com)
Автор: Роман Мирончук

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що дефіцит напівпровідників обмежує можливості американських оборонних підрядників постачати зброю Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Нещодавно я розмовляла з усіма підрядниками національної оборони, які працюють понаднормово над проблемою поповнення запасів в Україні, і їх найбільша проблема - чіпи", - сказала Раймондо на слуханнях в Сенаті.

Вона також підкреслила, що в кожній системі запуску ракет Javelin знаходиться більше ніж 250 мікросхем.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому США пообіцяли Києву військову допомогу на суму 3,4 мільярда доларів, включаючи постачання понад 5500 протитанкових комплексів Javelin - переносної зброї, що грає ефективну роль в стратегії України.

Міністр торгівлі США зазначила, що в середньому в галузі, що споживає напівпровідники, кількість запасів становить менш ніж п'ять днів, навіть попри те, що виробники мікросхем працюють на максимальній потужності.

Нагадаємо, Канада уклала контракт на купівлю восьми бронеавтомобілів, які передасть Україні в рамках допомоги.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ починають перехід на зброю НАТО.

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