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Через російську агресію в Україні постраждали понад 624 дитини

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 08:30
Через російську агресію в Україні постраждали понад 624 дитини Фото: в Україні загинули понад 219 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали більше ніж 624 дитини. Жертвами стали понад 219 неповнолітніх, ще 405 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1570 закладів освіти, з них 111 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, за останні два дні з маріупольської "Азовсталі" евакуювали близько 100 жінок, дітей і літніх людей.

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