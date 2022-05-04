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З оглядкою на Україну. Канада розробляє перспективну систему ППО за 1 млрд доларів

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Оттава, Середа 04 травня 2022 06:17
З оглядкою на Україну. Канада розробляє перспективну систему ППО за 1 млрд доларів Армія Канади (Фото: media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Канадські військові розробляють нову наземну систему ППО вартістю 1 мільярд доларів. Військові аналітики й генерали у відставці вказали на російське вторгнення в Україну як на свідчення необхідності наявності такого обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ottawa Citizen.

Канадські військові почали процес закупівлі нової високотехнологічної системи вартістю до 1 мільярда доларів, яка буде здатна збивати ворожі літаки, ракети й безпілотники. Як повідомили представники галузі, контракт має бути виконаний до 2026 року.

На вимогу військових перспективна система повинна вміти націлюватися на крилаті ракети, вертольоти та літаки. Нова система не зможе протистояти більшій зброї, такій як міжконтинентальні балістичні ракети. Канадським військовим доведеться вирішити, чи хочуть вони встановити систему ППО на легких броньованих машинах або ж на вантажівках.

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