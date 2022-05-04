Україна може припинити постачання нафти в Європу "Дружбою" після введення ембарго

Україна після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти по трубопроводу "Дружба". З такою пропозицією виступила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Ембарго на нафту в Євросоюзі планується ввести через шість місяців. При цьому Словаччина і Угорщина намагаються домогтися виняткових умов і зберегти імпорт до кінця 2023 року.

"На мій погляд, було б логічно синхронізувати дії з ЄС і застосувати санкції на транспортування російської нафти із застосуванням такого ж перехідного періоду (6 місяців - ред.). Таким чином, ми будемо сприяти збереженню єдності санкційної політики в ЄС і перекриттю не тільки фінансового підживлення агресії, а й джерела Європейської корупції", - сказала Зеркаль у коментарі РБК-Україна.

Зараз по "Дружбі" через Україну здійснюється поставка нафти в Чехію, Угорщину і Словаччину. У минулому році транзит в ці країни склав 12 млн тон нафти. У поточному році поставки йдуть майже такими ж темпами -близько 1 млн тонн на місяць.

Винятки для деяких країн в процесі застосування санкцій, може стати прецедентом, який дасть можливість в майбутньому робити винятки і для інших країн при введенні інших санкцій, в тому числі і ембарго на закупівлю російського газу.

Поки пропозиція про припинення нафти через "Дружбу" знаходиться в стадії обговорення всередині України і остаточного рішення з цього питання поки немає.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійарто заявив, що 65% нафти йде в Угорщину по нафтопроводу "Дружба".