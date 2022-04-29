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Житло для переселенців. У Кабміні пояснили, хто перший у черзі

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П'ятниця 29 квітня 2022 19:09
Житло для переселенців. У Кабміні пояснили, хто перший у черзі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів розповів, що переселенцям уже перераховано понад 2,6 млрд гривень виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що уряд сьогодні затвердить документ, який визначатиме, яким родинам з-поміж переселенців буде надаватися житло в першу чергу.

Йдеться про багатодітні родини, вагітних жінок, сімей з дітьми, людей, які втратили працездатність та пенсіонерів.

"Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин. Також будемо ремонтувати об’єкти житлового фонду, аби там розселяти людей", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що з 1 травня по 2000-3000 гривень платитимуть переселенцям з 8 областей. Названо повний перелік громад.

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