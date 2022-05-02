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Поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Місцеві помітили стовп диму

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Херсон, Понеділок 02 травня 2022 12:47
Поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Місцеві помітили стовп диму Фото: поблизу Херсона пролунав вибух (t.me/Segodnya_life)
Автор: Наталія Юрченко

Поблизу Херсона пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили великий стовп диму, що піднімається в небо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Біля Херсона стався потужний вибух. Жителі міста повідомляють, що у вікнах будинків тремтіли шибки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що звуки вибухів чули також мешканці Одеси та області.

В місцевих пабліках у соцмережах уточнюють, що вибух стався поблизу Чорнобаївки, проте місцева влада та військові поки не підтверджують цю інформацію.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області.

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