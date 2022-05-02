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Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково три евакуаційні рейси

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Понеділок 02 травня 2022 06:17
Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково три евакуаційні рейси Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на понеділок, 2 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково 3 рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 2 травня

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Зазначимо, що Укрзалізниця скасувала рейси на період затяжної комендантської години в Одесі.

Раніше в Укрзалізниці заявили про те, що російські військові щодня обстрілюють залізничні об'єкти в Україні.

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Укрзалізниця евакуація
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