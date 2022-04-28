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Курс долара до основних світових валют виріс до 20-річного максимуму

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Четвер 28 квітня 2022 13:15
Курс долара до основних світових валют виріс до 20-річного максимуму Фото: Курс долар піднявся до максимуму за 20 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У четвер долар опинився на порозі найвищого рівня за два десятиліття. Ієна впала до найнижчого рівня з 2002 року, а курс долар/євро рухається паритету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ієна впала до 20-річного мінімуму і пробила рівень 130 за Долар після того, як Банк Японії пообіцяв щодня купувати необмежену кількість 10-річних облігацій для захисту своєї цільової прибутковості.

Падіння японської валюти підняло індекс долара до 103,70, найвищого рівня за п'ять років. Подальше просування вище 103,82 призведе до тестування рівнів кінця 2002 року.

На думку аналітиків, сильніший долар, ймовірно, чинитиме тиск на ринки, що розвиваються, а також загальмує економіку США.

Що стосується інших валют, енергетична криза в Європі вдарила по єдиній валюті, при цьому євро протестував основну підтримку на рівні 1,0543 долара.

Падіння євро до п'ятирічного мінімуму відроджує ймовірність того, що валюта досягне паритету по відношенню до долара вперше за два десятиліття, оскільки побоювання рецесії в єврозоні спонукають інвесторів робити ставки на падіння євро.

Над ринками нависла невизначеність щодо економічних наслідків війни Росії проти України, Про що свідчить припинення Росією поставок газу до Польщі та Болгарії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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