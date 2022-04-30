Глави МЗС Польщі та країн Балтії закликали збільшити військові поставки в Україну

Міністри закордонних справ країн Балтії та Польщі на зустрічі в Ризі закликали збільшити військові поставки в Україну, а також посилити антиросійські санкції, особливо в енергетичному секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Були обговорені найбільш ефективні способи допомоги Україні в боротьбі з російською військовою агресією. Міністри закордонних справ були одностайні в тому, що необхідно продовжити й активізувати постачання військової техніки і озброєння. Санкційний режим проти Росії також необхідно посилити, передбачивши подальші обмежувальні заходи в енергетичному секторі", - заявили в МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс зазначив, що нинішні зміни в ситуації безпеки в регіоні вимагають переорієнтації політики НАТО.

"Ми хочемо домогтися постійної присутності військ НАТО в країнах Балтії та Польщі, що дозволило б нам протистояти будь - якій загрозі з боку Росії і Білорусі, та захистити кожен сантиметр нашої території", - сказав Рінкевічс.