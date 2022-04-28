Байден запропонував Конгресу закон про конфіскацію російських активів для України

Байден направив до Конгресу закон щодо конфіскації активів російських олігархів. Вилучені активи будуть направлені до України для подальшого подолання наслідків війни проти російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Байдена.

"Я направляю цілий пакет, який має підкріпити наші зусилля, направлений проти російських олігархів... Необхідно конфіскувати власність, пов'язану з російською клептократією. Ми зробимо все, щоб вилучені активи направлялися на подолання наслідків війни в Україні", - заявив президент США.

Як відзначає пресслужба Білого дому, пропозиція спрямована на арешт активів олігархів, розширення активів, які підлягають арешту й забезпечення їх подальшого надходження в Україну. Це зі свого боку дозволить: