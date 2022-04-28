ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден запропонував Конгресу закон про конфіскацію російських активів для України

Новость на русском →
Четвер 28 квітня 2022 18:40
Байден запропонував Конгресу закон про конфіскацію російських активів для України Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Байден направив до Конгресу закон щодо конфіскації активів російських олігархів. Вилучені активи будуть направлені до України для подальшого подолання наслідків війни проти російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Байдена.

"Я направляю цілий пакет, який має підкріпити наші зусилля, направлений проти російських олігархів... Необхідно конфіскувати власність, пов'язану з російською клептократією. Ми зробимо все, щоб вилучені активи направлялися на подолання наслідків війни в Україні", - заявив президент США.

Як відзначає пресслужба Білого дому, пропозиція спрямована на арешт активів олігархів, розширення активів, які підлягають арешту й забезпечення їх подальшого надходження в Україну. Це зі свого боку дозволить:

  • створити новий упорядкований адміністративний процес за участю Міністерств фінансів та юстиції для конфіскації майна в США, яке належить олігархам Росії. Водночас рішення про конфіскацію може бути переглянуто у федеральному суду.
  • створити кримінальний злочин, визнавши незаконним свідоме володіння доходами, отриманими внаслідок корупційних угод з російським урядом.

Війна Росії проти України триває шістдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Білий дім
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші