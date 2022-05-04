Блінкен обговорив з главою МЗС Британії додаткову допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трас провели розмову. Головною темою стала ситуація в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

Блінкен і Трас обговорили війну Росії проти України. Зокрема, виділення додаткової допомоги в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

"Держсекретар підтвердив підтримку України, де мужній український народ продовжує захищатися від жорстоких атак путінської агресивної війни", - йдеться в повідомленні.

Політики також обговорили економічні наслідки для тих, хто продовжує надавати фінансову або матеріальну підтримку, яка допомагає Кремлю у війні проти України.

Крім того, Блінкен і Трас домовилися підтримувати трансатлантичну єдність і продовжувати колективну боротьбу з пандемією COVID-19.