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Блінкен обговорив з главою МЗС Британії додаткову допомогу Україні

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Вашингтон, Середа 04 травня 2022 08:31
Блінкен обговорив з главою МЗС Британії додаткову допомогу Україні Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трас провели розмову. Головною темою стала ситуація в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Блінкен і Трас обговорили війну Росії проти України. Зокрема, виділення додаткової допомоги в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

"Держсекретар підтвердив підтримку України, де мужній український народ продовжує захищатися від жорстоких атак путінської агресивної війни", - йдеться в повідомленні.

Політики також обговорили економічні наслідки для тих, хто продовжує надавати фінансову або матеріальну підтримку, яка допомагає Кремлю у війні проти України.

Крім того, Блінкен і Трас домовилися підтримувати трансатлантичну єдність і продовжувати колективну боротьбу з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Дмитром Кулебою. Сторони обговорили допомогу Україні в розмірі 33 млрд доларів.

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