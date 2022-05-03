Словаччина ремонтуватиме українську військову техніку

Словаччина ремонтуватиме та модернізуватиме українську військову техніку. Державне акціонерне товариство" конструкція - Оборона " вже уклало контракт.

Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони Словаччини Мартіна Кова Какащикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Pravda .

"Ми можемо підтвердити, що Державне акціонерне товариство "конструкція - Оборона" уклало контракт на ремонт і модернізацію української бойової техніки. У першому замовленні мова йде про десятки одиниць бронетехніки БРДМ-2", - уклала прес-секретар.

Представники уряду неодноразово заявляли про свою рішучість продовжувати підтримувати Україну, як у формі гуманітарної, так і військової допомоги.