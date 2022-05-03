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Словаччина ремонтуватиме українську військову техніку

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Братислава, Вівторок 03 травня 2022 17:42
Словаччина ремонтуватиме українську військову техніку Фото: Словаччина ремонтуватиме українську військову техніку (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Словаччина ремонтуватиме та модернізуватиме українську військову техніку. Державне акціонерне товариство" конструкція - Оборона " вже уклало контракт.

Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони Словаччини Мартіна Кова Какащикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Pravda.

"Ми можемо підтвердити, що Державне акціонерне товариство "конструкція - Оборона" уклало контракт на ремонт і модернізацію української бойової техніки. У першому замовленні мова йде про десятки одиниць бронетехніки БРДМ-2", - уклала прес-секретар.

Представники уряду неодноразово заявляли про свою рішучість продовжувати підтримувати Україну, як у формі гуманітарної, так і військової допомоги.

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