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"Росенергоатом" відправив на Запорізьку АЕС своїх фахівців, - МАГАТЕ

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Запоріжжя, Субота 30 квітня 2022 06:44
"Росенергоатом" відправив на Запорізьку АЕС своїх фахівців, - МАГАТЕ Запорізька АЕС (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

У МАГАТЕ зазначають, що російський "Росенергоатом", підрозділ "Росатому" відправив на Запорізьку АЕС своїх фахівців-ядерників. Вони контролюють роботу станції і вимагають щоденних звітів від керівництва станції про конфіденційні питання щодо функціонування об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

Російських інженерів також цікавлять аспекти, пов'язані з адмініструванням і управлінням, технічним обслуговуванням і ремонтом, охороною і контролем доступу до об'єкта, а також поводженням з ядерним паливом. Нагадаємо, що війська РФ захопили АЕС 4 березня, і з того часу її співробітники знаходяться під великим тиском, але все ж електростанцією керують українські енергетики.

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