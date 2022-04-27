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Не на рік, а назавжди. Прем’єр Словаччини закликає скасувати мита на експорт з України до ЄС

Новость на русском →
Україна, Середа 27 квітня 2022 22:20
Не на рік, а назавжди. Прем’єр Словаччини закликає скасувати мита на експорт з України до ЄС Фото: Прем’єр Словаччини закликає скасувати мита на експорт з України до ЄС (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер закликав назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Едуард Гегер.

"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав Гегер у Twitter.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу розглядають варіант зі скасуванням усіх мит і квот на український експорт, щоб допомогти економіці України в час війни проти РФ.

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