Росія хоче зруйнувати Україну ракетним тероризмом, але нічого не вийде, - Кулеба
Дмитро Кулеба (Фото: РБК Україна)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що всі спроби Росії зруйнувати Україну ракетним тероризмом будуть марними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.
"Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет обрушився на мирні українські міста. Вони бажають зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що нарешті зруйнується, це Росія і її здатність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та гвалтувати", - заявив глава МЗС України.
Нагадаємо, сьогодні ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, окупанти завдали удару по центру міста.
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