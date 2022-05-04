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Росія хоче зруйнувати Україну ракетним тероризмом, але нічого не вийде, - Кулеба

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Київ, Середа 04 травня 2022 23:41
Росія хоче зруйнувати Україну ракетним тероризмом, але нічого не вийде, - Кулеба Дмитро Кулеба (Фото: РБК Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що всі спроби Росії зруйнувати Україну ракетним тероризмом будуть марними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

"Ще одна ніч в Україні, черговий шквал російських ракет обрушився на мирні українські міста. Вони бажають зруйнувати нас своїм ракетним тероризмом. Але єдине, що нарешті зруйнується, це Росія і її здатність вдиратися, бомбити, вбивати, грабувати та гвалтувати", - заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, окупанти завдали удару по центру міста.

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