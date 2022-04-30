Так потрібно. В Генштабі пояснили "замовчування" успіхів ЗСУ у війні з РФ

Українців просять не писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Чому? Тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі - від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено", - запевнила вона.

За словами Маляр, ці прикрі інциденти вже були, коли звільняли Київську область.

"Тоді ми офіційно займали стриману позицію, бо командуванню операцією потрібна була тиша щодо просування наших військ вперед", - каже вона.

Маляр підкреслила, що все, що публічно говорить Генштаб, спрямоване на виконання оборонного задуму.

"Але навіть під моїми відео небайдужі люди та добровольці писали у коментах - "чому ж Маляр замовчує, що таке то село вже наше?". Відповідаю - тому що нашим ЗСУ так потрібно - щоб під час військової операції була інформаційна тиша", - пояснила заступник міністра.