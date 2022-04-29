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Поліцейські з Нідерландів розслідуватимуть військові злочини в Україні

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Амстердам, П'ятниця 29 квітня 2022 01:44
Поліцейські з Нідерландів розслідуватимуть військові злочини в Україні Військова поліція Нідерландів (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Кілька десятків нідерландських військових поліцейських їдуть в Україну для розслідування злочинів, скоєних російською армією. Кабінет Міністрів Нідерландів 29 квітня ратифікує рішення про відряджання фахівців на засіданні Ради Міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Військові поліцейські будуть працювати в місцях, де могли бути здійснені військові злочини, і передавати знайдені матеріали в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він вже розслідує військові злочини, які могли бути скоєні в Україні в останні тижні, серед них масові страти та зґвалтування. Група нідерландських поліцейських залишиться в Україні на кілька тижнів.

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