Поліцейські з Нідерландів розслідуватимуть військові злочини в Україні

Кілька десятків нідерландських військових поліцейських їдуть в Україну для розслідування злочинів, скоєних російською армією. Кабінет Міністрів Нідерландів 29 квітня ратифікує рішення про відряджання фахівців на засіданні Ради Міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Військові поліцейські будуть працювати в місцях, де могли бути здійснені військові злочини, і передавати знайдені матеріали в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Він вже розслідує військові злочини, які могли бути скоєні в Україні в останні тижні, серед них масові страти та зґвалтування. Група нідерландських поліцейських залишиться в Україні на кілька тижнів.