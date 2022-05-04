"Ні кроку назад". Зеленський заявив про новий етап у війні з РФ

Україна зараз знаходиться на новому етапі війни з Росією, яка зухвало здійснила напад 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента

"Ми зараз бачимо, що ми не відступаємо. на сьогодні це вже новий етап. десь ми стоїмо, якісь території заблоковані, там ми чекаємо відповідну техніку з нашого боку, щоб ми могли тиснути і просуватись вперед, а на деяких територіях ми просуваємось вперед. Тому ні кроку назад", - закликав він.

За словами Зеленського, неможливо все і одразу. Спочатку треба зробити відповідні кроки, щоб зупинити війну, а потім вже вступить в силу дипломатія.

"Сьогодні бажано зробити перший етап, було, і ми його зробили - зупинити Росію, її просування вперед. Ми це зробили. Другий етап - максимально зробити так, щоб Росія відійшла з нашої території. зараз ми знаходимося у другому етапі", - зазначив він.

Вже третім етапом за словами Зеленського буде максимальне відновлення територіальної цілісності.

"Там де можна, знайти ті чи інші компроміси, людські, завдяки діалогу на словах, а не зброєю. Там Україна буде це робити, але показуючи свою позицію, як рівноправний партнер у будь-якому діалозі", - резюмував Зеленський.