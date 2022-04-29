Binance заблокував криптогаманці дочок Лаврова і Пєскова
Фото: Binance блокує акаунти родичів кремлівських чиновників (flickr.com Marco Verch)
Одна з найбільших кріптовалютних бірж світу Binance заблокувала акаунти дочок міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Таким чином, вони не зможуть переводити або торгувати криптоактивами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За його словами, Binance заблокував криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників:
- Поліни Ковальової, падчерки Сергія Лаврова;
- Єлизавети Пєскової, дочки Дмитра Пєскова;
- Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва, який знаходиться під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов'язаний з крадіжкою біткойнів з біржі WEX.
Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що кріптобіржа Binance таємно співпрацювала з Федеральною службою безпеки Росії.
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