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Гутерріш отримав згоду Путіна на участь ООН в евакуації цивільних із Маріуполя

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Маріуполь, Вівторок 26 квітня 2022 21:36
Гутерріш отримав згоду Путіна на участь ООН в евакуації цивільних із Маріуполя Фото: Евакуація з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про евакуацію мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації.

Генсек домігся участі ООН і Червоного Хреста в евакуації цивільних з "Азовсталі". Принципову згоду надав президент Росії.

"У Москві генерального секретаря ООН прийняв президент РФ. Під час зустрічі тет-а-тет президент Путін дав принципову згоду на участь ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі", – йдеться в повідомленні.

Натомість російський президент заявив про відсутність бойових дій у місті. Окрім того, він назвав "провокацією" звірства в Бучі на Київщині.

Нагадаємо, що президент Путін оголосив умови для підписання договору про гарантії безпеки України.

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