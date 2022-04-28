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Спрощений в'їзд до США: у Байдена назвали кількість заявок на спонсорство біженців з України

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Четвер 28 квітня 2022 05:51
Спрощений в'їзд до США: у Байдена назвали кількість заявок на спонсорство біженців з України Фото: біженцям з України спростили в'їзд до США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Після запуску в США нової програми зі спрощення в'їзду до країни для біженців з України, Служба громадянства та імміграції отримала від американців за два дні понад чотири тисячі заявок про готовність бути спонсорами.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на CNN.

​​Міністерство внутрішньої безпеки США запустило онлайн-портал в рамках процесу "єдність для України" в понеділок. Згідно з вимогами цієї гуманітарної програми, українці, які бажають в'їхати до США, мають бути спонсоровані громадянином США або фізичною особою, в тому числі організаціями з переселення і некомерційними організаціями.

"З моменту запуску порталу USCIS (Служба громадянства та імміграції США) отримала понад 4000 запитів (форма I-134, декларація про фінансову підтримку) від заявників, які погоджуються підтримувати громадян України або їх найближчих родичів у рамках процесу "Єдність для України"", - розповів представник служби Метью Бурк.

Щоб мати право на участь у програмі, людям доведеться пройти сувору перевірку та перевірку безпеки, включаючи біографічний та біометричний контроль, а також пройти вакцинацію та виконати інші вимоги охорони здоров'я, включаючи отримання вакцини проти COVID-19. Українці також повинні проживати в Україні станом на 11 лютого.

Ця американська програма "Єдність для України" є частиною зобов'язання президента США Джо Байдена прийняти до 100 тисяч біженців від війни з України та покликана зацікавити українців приїхати в Штати.

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