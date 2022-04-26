Держдеп США підтвердив тимчасове повернення дипломатів у Львів

Офіційний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс визнав, що до Львова приїхали заступник глави місії в Україні та кілька працівників посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час брифінгу в Держдепартаменті Прайс підтвердив повернення американських дипломатів. Вони зустрічалися з колегами з українського МЗС.

"Сьогоднішня подорож була першим кроком перед регулярнішими поїздками в найближчому майбутньому. Ми пришвидшуємо підготовку до відновлення роботи посольства в Києві якомога швидше", – заявив представник Держдепу.

За його словами, відомство постійно моніторить безпекову ситуацію в Україні. Щойно ситуація дозволить, США відновлять повноцінну роботу посольства для полегшення підтримки уряду та народу України, які "хоробро захищають свою країну".