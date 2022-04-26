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Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова: троє загиблих, 7 поранених

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Харків, Вівторок 26 квітня 2022 13:26
Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова: троє загиблих, 7 поранених Фото: окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 квітня російські окупанти вчергове обстрілюють житлові райони Харкова. Внаслідок чого троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Унаслідок останнього обстрілу - 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані", - написав Синєгубов.

За його словами, наразі бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

"Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів!" - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що ворожі обстріли Харківської області не припинялися на Великдень. Внаслідок чого були загиблі та поранені.

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