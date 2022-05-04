У Зеленського відреагували на нові удари по Україні: Нам треба більше санкцій та зброї

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові ракетні удари Росії по Україні. За його словами, російські війська хочуть зруйнувати українську логістику, але їм це не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Єрмака.

"Росія продовжує обстріли залізничної інфраструктури. Вже підтверджена інформація про удар по Дніпру в центральній частині міста. Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою", - наголосив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що у відповідь на російські удари потрібно надати Україна ще більше зброї та ввести проти Росії ще більше санкцій.

"Нам потрібно більше зброї, більше санкцій, більше підтримки. Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого у війні за цінності та свободу", - йдеться у його заяві.