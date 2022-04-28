Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки на Київ досягла 10
Фото: кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки на Київ досягла 10 (t.me/dsns_telegram)
Унаслідок ракетних ударів по Києву постраждали 10 осіб. Ще п'ятеро були врятовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Відзначається, що унаслідок ворожих обстрілів сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів.
О 21:25 пожежу ліквідовано. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.
До ліквідації наслідків залучалися 12 одиниць пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС.
Як повідомляло РБК-Україна, увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерріш.
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