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Одеса вводить затяжну комендантську годину на травневі: скільки триватиме

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Одеса, П'ятниця 29 квітня 2022 15:31
Одеса вводить затяжну комендантську годину на травневі: скільки триватиме Фото: в Одесі 1 травня розпочнеться затяжна комендантська година (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

На травневі свята Одеса вводить затяжну комендантську годину. Вона триватиме з вечора 1 травня до ранку 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території Одеси вводиться комендантська година з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня 2022 року.

"Заборонено перебування людей у вказаний період часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень", - йдеться в повідомленні.

На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні скасували додаткові вихідні на травневі свята, тому 2 травня буде робочим днем.

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Одеса Комендантська година
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