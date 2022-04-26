Президент Молдови збирає Радбез після вибухів у Придністров'ї

Президентка Молдови Майя Санду скликає сьогодні, 26 квітня, екстрене засідання Ради безпеки. Причиною цього стали недавні події у невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Після закінчення Санду поведе брифінг за підсумками засідання.

"Майя Санду скликає сьогодні засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня у невизнаному Придністров'ї заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки".

Воєнна розвідка України прокоментувала дані події, назвавши їх провокацією Росії.

Вже сьогодні у Придністров'ї повідомили, що у селищі Маяк підірвали дві вежі зв'язку.

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