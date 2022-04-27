Зеленський почав зустріч з генсеком ООН, - Подоляк

Після нещодавнього візиту до Москви , генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завітав до Києва. Президент України Володимир Зеленський наразі проводить з ним зустріч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Подоляка.

"Зараз зустріч якраз відбувається. Думаю, що якісь потужні слова підтримки України від керівника ООН ми почуємо", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час зустрічі з Путіним, Гуттереш заявив, що ООН вважає війну в Україні вторгненням Росії.

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