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Зеленський почав зустріч з генсеком ООН, - Подоляк

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Середа 27 квітня 2022 20:41
Зеленський почав зустріч з генсеком ООН, - Подоляк Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Після нещодавнього візиту до Москви, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завітав до Києва. Президент України Володимир Зеленський наразі проводить з ним зустріч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Подоляка.

"Зараз зустріч якраз відбувається. Думаю, що якісь потужні слова підтримки України від керівника ООН ми почуємо", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час зустрічі з Путіним, Гуттереш заявив, що ООН вважає війну в Україні вторгненням Росії.

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