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Після вторгнення РФ в Україну американська армія стикалася з російськими БПЛА, - CNN

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Середа 27 квітня 2022 02:34
Після вторгнення РФ в Україну американська армія стикалася з російськими БПЛА, - CNN Російський дрон "Оріон" (Фото: defenseworld.net)
Автор: Константин Широкун

Представник Міністерства оборони США повідомив, що з початку російського вторгнення в Україну мали місце зіткнення між американськими військами та російськими безпілотними літальними апаратами поблизу кордону Польщі та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американський військовий чиновник також додав, що ці випадки наближення безпілотників до сил США не викликали тривоги, але й ігнорувати такий факт не варто. У Міноборони також не повідомляють, чи були безпілотники білоруськими або російськими, але в будь-якому випадку армією США вони були ідентифіковані, як потенційна загроза.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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