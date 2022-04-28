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Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково 7 евакуаційних рейсів

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Четвер 28 квітня 2022 04:44
Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково 7 евакуаційних рейсів Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на четвер, 28 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 28 квітня

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
  • 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця обмежує маршрут поїздів на напрямку Одеса - Білгород-Дністровський.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця запускає додатковий поїзд з Києва до польського Хелму.

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