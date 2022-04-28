Укрзалізниця призначила на сьогодні додатково 7 евакуаційних рейсів
Фото: Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних рейсів (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на четвер, 28 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 28 квітня
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп-Дніпро
- 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця обмежує маршрут поїздів на напрямку Одеса - Білгород-Дністровський.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця запускає додатковий поїзд з Києва до польського Хелму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.