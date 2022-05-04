ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Представники США і Японії обговорили санкції проти Росії

Новость на русском →
Середа 04 травня 2022 06:39
Представники США і Японії обговорили санкції проти Росії Фото: представники США і Японії поговорили про санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів зустріч з генеральним секретарем Секретаріату нацбезпеки Японії Такео Акібою, на якій вони обговорили санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Салліван високо оцінив рішучу реакцію Японії на жорстоке і невиправдане вторгнення Росії в Україну, включаючи фінансові санкції, експортний контроль, а також гуманітарну і оборонну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

Вони також домовилися продовжувати тісну співпрацю щодо міжнародної відповіді на російську агресію.

Генеральний секретар Акіба привітав майбутній візит президента США Джо Байдена в Токіо, зазначивши, що він стане сильним сигналом для регіону і за його межами, який буде свідчити про прихильність США Індо-Тихоокеанському регіону.

Салліван і Акіба погодилися, що зустріч між президентом і прем'єр-міністром Кісідою - це можливість підтвердити силу американо-японського Альянсу, зробити кроки щодо посилення стримування в регіоні і просунути спільне бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, Японія закликала Монголію приєднатися до санкцій проти Росії.

Ми також писали про те, що Японія хоче засекретити керівні принципи оборони через війну в Україні та Тайвань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Японія
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни