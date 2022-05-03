Близько 24 200 військових і майже 300 безпілотників: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: Росія продовжує втрачати живу силу і техніку (GettyImages)
З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 24 200 військовослужбовців убитими. Число збитих безпілотників наближається до 300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 24200 (+400) осіб
- Танки - 1062 (+14)
- Бойові броньовані машини - 2567 (+48)
- Артилерійські системи - 475 (+16)
- РСЗВ - 162 (+10)
- Засоби ППО - 80 (+0)
- Літаки - 194 (+0)
- Вертольоти - 155 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 1843 (+19)
- Кораблі/катери - 10 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20)
- Спеціальна техніка - 38 (+0)
- Крилаті ракети - 84 (+0)
"Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на півдні країни ліквідували більше сотні окупантів.
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