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Близько 24 200 військових і майже 300 безпілотників: Генштаб назвав втрати Росії

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 11:19
Близько 24 200 військових і майже 300 безпілотників: Генштаб назвав втрати Росії Фото: Росія продовжує втрачати живу силу і техніку (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 24 200 військовослужбовців убитими. Число збитих безпілотників наближається до 300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 24200 (+400) осіб
  • Танки - 1062 (+14)
  • Бойові броньовані машини - 2567 (+48)
  • Артилерійські системи - 475 (+16)
  • РСЗВ - 162 (+10)
  • Засоби ППО - 80 (+0)
  • Літаки - 194 (+0)
  • Вертольоти - 155 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 1843 (+19)
  • Кораблі/катери - 10 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20)
  • Спеціальна техніка - 38 (+0)
  • Крилаті ракети - 84 (+0)

"Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на півдні країни ліквідували більше сотні окупантів.

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