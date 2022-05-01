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Папа Римський розкритикував Росію за "варварськи зруйнований" Маріуполь

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Ватикан, Неділя 01 травня 2022 13:58
Папа Римський розкритикував Росію за "варварськи зруйнований" Маріуполь Фото: Папа Римський Франциск (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Папа Римський Франциск у недільному зверненні на площі Святого Петра побічно розкритикував Росію. Зокрема, за "варварськи зруйнований" Маріуполь в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що Франциск назвав російську війну проти України "моторошним регресом людства" і заявив, що вторгнення змусило його "страждати і плакати".

У той же час він закликав до створення гуманітарних коридорів для евакуації людей, які опинилися в пастці на металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Крім того, під час свого полуденного благословення Франциск побічно розкритикував Росію, заявивши, що Маріуполь був "варварськи обстріляний і зруйнований".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ватикані поки не бачать сенсу поїздки Франциска до Києва. До цього стало відомо, що така можливість розглядалася.

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