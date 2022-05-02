ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка про приєднання "ЛДНР" до Росії: Путін перебуває на роздоріжжі

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 21:08
Розвідка про приєднання "ЛДНР" до Росії: Путін перебуває на роздоріжжі Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація поки що не прийняла рішення щодо приєднання “ЛДНР” до свого складу. Однак, певні кроки все ж зроблені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова для "НВ".

"Проте певні кроки вже зроблені. Серед них найголовніший - перехід кураторства від пана Суркова Владислав Сурков - експомічник президента РФ, який відповідав за закордонні території, до першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка. Це безпосереднє керівництво з Кремля. Це ніяке не керівництво закордонними територіями", - заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Росія готується до такого сценарію, однак наразі остаточного рішення немає. Рішення ж залежатиме від того, чи вдасться Москві захопити усю територію Донбасу.

Війна Росії проти України триває шістдесят вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Україна
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу