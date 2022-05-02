Розвідка про приєднання "ЛДНР" до Росії: Путін перебуває на роздоріжжі

Російська Федерація поки що не прийняла рішення щодо приєднання “ЛДНР” до свого складу. Однак, певні кроки все ж зроблені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова для "НВ".

"Проте певні кроки вже зроблені. Серед них найголовніший - перехід кураторства від пана Суркова Владислав Сурков - експомічник президента РФ, який відповідав за закордонні території, до першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка. Це безпосереднє керівництво з Кремля. Це ніяке не керівництво закордонними територіями", - заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Росія готується до такого сценарію, однак наразі остаточного рішення немає. Рішення ж залежатиме від того, чи вдасться Москві захопити усю територію Донбасу.