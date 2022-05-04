ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський попросив генсека ООН посприяти евакуації всіх поранених з "Азовсталі"

Новость на русском →
Київ, Середа 04 травня 2022 22:15
Зеленський попросив генсека ООН посприяти евакуації всіх поранених з "Азовсталі" Фото: Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш, президент України та генсек ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішом. Розмова переважно стосувалася евакуації людей з оточеного окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

У розмові з Гутеррішом глава держави відзначив роль ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста у першому етапі евакуації людей з "Азовсталі", який відбувся на початку травня. Тоді з заблокованого заводу вдалося вивезти 121 людину.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", - наголосив Зеленський.

Водночас український президент закликав генсека ООН посприяти проведення ще одної евакуаційної місії для порятунку з "Азовсталі" всіх поранених.

"Під загрозою - життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", - сказав він.

Нагадаємо, вчора французький президент Еммануель Макрон у розмові з очільником Кремля Володимиром Путіним закликав його продовжити евакуацію з "Азовсталі".

Зазначимо, в цю хвилину російські окупанти штурмують завод "Азовсталь", де перебувають українські військові та цивільні. Окупанти безуспішно наступають у декількох районах заводу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН Антоніу Гутерріш Азовсталь Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни