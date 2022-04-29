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ДБР зупинило постачання в Росію підприємством олігарха Дерипаски компонентів для ракет

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Сумська область, П'ятниця 29 квітня 2022 12:51
ДБР зупинило постачання в Росію підприємством олігарха Дерипаски компонентів для ракет Фото: ДБР зупинило постачання в Росію компонентів для ракет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Державне бюро розслідувань зупинило постачання в Росію компонентів для ракетобудування. Підприємство, яке цим займалося, належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Детективи ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі Сумської області.

Продукція незаконно вивозилася до Росії. Український кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення російського тактичного ракетного комплексу.

ДБР разом з Офісом генпрокурора вжили заходів щодо арешту корпоративних прав товариства Олега Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна (тягачів, транспортних засобів) та підготовали відповідне клопотання.

Наразі майно передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Нагадаємо, Британія збирається ввести нові санкції проти оборонних компаній та олігархів з Росії.

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