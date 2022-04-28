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Президент Молдови запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів

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Кишинів, Четвер 28 квітня 2022 01:58
Президент Молдови запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів Майя Санду (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Молдови Майя Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JurnalTV.

"Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо", — сказала Санду в інтерв'ю.

Президент Молдови також додала, що банківська система країни приєдналася до пакета фінансових санкцій проти Росії, введених країнами Європейського Союзу.

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