Президент Молдови запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів

Президент Молдови Майя Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JurnalTV .

"Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо", — сказала Санду в інтерв'ю.

Президент Молдови також додала, що банківська система країни приєдналася до пакета фінансових санкцій проти Росії, введених країнами Європейського Союзу.