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Україні у червні на зустрічі лідерів ЄС дадуть статус кандидата, - Стефанішина

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Субота 30 квітня 2022 22:06
Україні у червні на зустрічі лідерів ЄС дадуть статус кандидата, - Стефанішина Ольга Стефанішина (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У червні має відбутися зустріч лідерів країн Європейського Союзу. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що на цій зустрічі Україні нададуть статус кандидата в члени ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанішиної у телемарафоні.

За її словами, та частина документів, яку Україна вже передала ЄС, вже оброблена.

"Додаткових питань не було. Наша робота була високо оцінена. Цю частину роботи ми закрили і готуємося до кінця наступного тижня завершити всю роботу, щоб передати ЄС книгу нашої державності вже повністю", - сказала віце-прем'єр.

Також вона додала, що коли лідери ЄС зберуться на саміт у червні, то Україні буде надано статут кандидата в члени ЄС.

"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС зберуться на саміт у червні цього року, буде надано Україні статус кандидата в члени ЄС", - сказала Стефанішина.

Раніше ми повідомляли, що у ЄС вважають, що Україна відповідає політичним критеріям членства в Євросоюзі.

Також ми писали, що Україна розраховує повноцінно вступити до ЄС у 2024 році.

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